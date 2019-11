Es geht um Patchwork

Alle Interessierten sind zu einem kostenlosen "PatchWORKshop" - zwangloser Treff und Erfahrungsaustausch - am Dienstag, 19. November, um 19 Uhr ins Oberfränkische Textilmuseum, Münchberger Straße 17 in Helmbrechts, eingeladen. Die Sonderausstellung "Bilder und textile Arbeiten" von Gabriele Bujak ist im Textilmuseum noch bis 20. März 2020 zu sehen. Für das klassische Konzert "Appassionate" - Beethoven und Chopin: ein heimlicher Dialog" am Donnerstag, 21. November, um 19.30 Uhr im Textilmuseum gibt es noch Karten. Weitere Informationen unter www.textilmuseum.de; E-Mail: info@textilmuseum.de; Telefon: 09252/92430. red