Es geht um Menschenrechte

Im Rahmen einer Regionaltagung der globalisierungskritischen Organisation Attac wird der Diplombiologe Jürgen Knirsch, ein Mitarbeiter von Greenpeace, am Samstag, 19. Oktober, 11 Uhr, in der Kath. Hochschulgemeinde, Friedrichstraße 2, einen Vortrag (mit Diskussion) über das geplante Freihandelsabkommen der EU mit dem "Gemeinsamen Markt Südamerikas" Mercosur halten. Kritiker befürchten in dem Abkommen starke Gefährdungen für Menschenrechte, Landwirtschaft, Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz. red