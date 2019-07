Es geht um Menschenrechte

Die Medienzentrale des Erzbistums Bamberg zeigt zusammen mit ihren Kooperationspartnern den Dokumentarfilm "Transcending Fear - The Story of Gao Zhisheng". Der Film mit anschließender Diskussion läuft am Mittwoch, 10. Juli, um 18.30 Uhr im Lichtspiel-Kino. Im Anschluss findet eine Diskussion mit den Experten Christine Roth, Rechtsanwältin (Amnesty International Nürnberg, Juristengruppe) und Manyan Ng, Vorstandsmitglied der Intern. Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) statt - eine Veranstaltung der Medienzentrale Bamberg in Kooperation mit der Caritas Bamberg e.V., IGFM - Internationale Gesellschaft für Menschenrechte und Amnesty International Nürnberg & Bamberg. red