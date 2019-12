Es geht um Lärmschutz

Zu der am Dienstag um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses stattfindenden öffentlichen Gemeinderatssitzung ergeht Einladung an alle Bürger. Folgende Tagesordnungspunkte stehen zur Behandlung an: Erweiterung der "Herbert Kneitz Kindertagesstätte" (Vergabe von Gewerken); Lärmschutz B 303 (Sachstand mit Anträgen); Feststellung der Jahresrechnung 2018 und Abwasserpumpwerke in den Ortsteilen (Installation von Fernwirkanlagen). red