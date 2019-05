Es geht um Kopfschmerzen

Welche Maßnahmen zur Vorbeugung von Kopfschmerzen ergriffen werden können, wird Chefarzt Dr. Thomas Eberlein in seinem Vortrag "Kopfschmerzen - vorbeugen und behandeln" am Donnerstag, 2. Mai, 19 Uhr, in der Juraklinik Scheßlitz beleuchten. Ebenfalls wird der Schmerztherapeut auf diverse Möglichkeiten zur Behandlung von Kopfschmerzen eingehen, wobei er in seinem Vortrag auch die möglichen Ursachen von Kopfschmerzen erläutert. Das Thema Migräne mit Ursachen, Diagnose und professionelle Behandlung hat der Facharzt zusätzlich in seinen Vortrag mit aufgenommen. Im Anschluss an seinen Vortrag wird Dr. Eberlein noch offene Fragen beantworten.

Die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg (GKG) lädt alle Interessierten zu dieser Vortragsveranstaltung ein. Die Veranstaltung ist kostenfrei und bedarf keiner Anmeldung. red