Es geht um Klimaschutz

Bereits drei Mal gingen zahlreiche Jugendliche unter dem Motto "Fridays For Future" in Bamberg auf die Straßen. Die Bamberger Grünen unterstützen die Bewegung und veranstalten jetzt ein öffentliches Plenum zum Thema "Klimaschutz in Bamberg". Zu Gast sind etwa Bundestagsabgeordnete und klimapolitische Sprecherin Lisa Badum. Außerdem werden Christian Hader (Radentscheid), Karin Einwag (Rettet den Hauptsmoorwald) sowie Andreas Eichenseher und Jonas Glüsenkamp (Bambecher) sprechen. Die Veranstaltung am Donnerstag, 28. März, beginnt um 19.30 Uhr und findet in den Räumlichkeiten der Alevitischen Gemeinde, Lichtenhaidestraße 15, statt. Im Rahmen des Plenums wird zudem der "Becher des Monats" März für besonderes Engagement in Bamberg verliehen. red