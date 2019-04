Es geht um Geld und Hochwasserschutz

Am Montag, 29. April, findet um 19 Uhr im Pfarrheim eine Sitzung des Gemeinderats statt. Dabei soll eine Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Baiersdorf und der Gemeinde Langensendelbach zur Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen unterzeichnet werden. Ferner steht die Verabschiedung des Haushaltsplans an. Ferner gibt es einen Vortrag zum seniorengerechten Wohnen in Langensendelbach mit Ärztehaus und Tagespflege. red