Es geht um Epilepsie

Die Epilepsieberatung Oberfranken bietet am Mittwoch, 17. April, von 10 bis 12 Uhr in den Räumen des IFD Oberfranken, Franz-Ludwig Straße 7a, eine Außensprechstunde an. Die Beratung ist vertraulich und kostenlos, heißt es in der Mitteilung. Nähere Information und Anmeldung unter der Telefonnummer 09561/2473171. red