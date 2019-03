Es geht um digitales Fasten

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Medienkompetenz" findet am Montag, 1. April, eine Veranstaltung des Bildungsbüros des Landkreises Bamberg statt. Berufsschullehrer und Mediendidaktiker Udo Kegelmann referiert in der Zehntscheune, Marktplatz 5, in Schlüsselfeld, zum Thema "Digitales Fasten: Warum uns das Digitale so stresst und wie und warum uns ein "Digitales Detox" gut tut".

Was steckt dahinter?

Zusammen mit dem Medienexperten sollen die Teilnehmer darüber nachzudenken, welche Sehnsüchte sich hinter dem Trend des digitalen Fastens verstecken. Was macht es so interessant, eine Zeit lang ganz ohne Smartphones, Tablets oder E-Mails auskommen zu wollen? Ist es der Wunsch nach Ordnung, nach der Rückeroberung von Kontrolle in einer unkontrollierbaren digitalen Welt? Wer muss ständig erreichbar sein und wer kokettiert damit, dass die besten Dinge des Lebens ohnehin analog sind?

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Möglichkeiten zur Anmeldung und weitere Informationen gibt es unterwww.raum-fuer-bildung-bamberg.de. red