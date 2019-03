Es geht um die Pubertät

Zum Thema Pubertät bietet die Volkshochschule Rauhenebrach einen Informationsabend für Eltern und Workshops für die heranwachsenden Kinder an. Am Beginn der Pubertät fragen sich Jungen und Mädchen: Warum verändert sich der Körper? Wozu ist das gut? Und: Was passiert im Körper, wenn neues Leben entsteht? Am Dienstag, 26. März, um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus in Untersteinbach lernen Eltern das MFM-Programm - ein werteorientiertes, sexualpädagogisches Präventionsprogramm - kennen und erhalten Anregungen, wie sie auf ganz neue Weise mit ihren Söhnen und Töchtern ins Gespräch über diese wichtigen Themen kommen. Referentin ist Monika Schraut, wie die VHS mitteilte. Am Samstag, 30. März, besteht für Kinder zwischen elf und 13 Jahren die Gelegenheit, einen Workshop zu besuchen. Anmeldungen sind erforderlich in der Gemeindeverwaltung Rauhen-ebrach, Ruf 09554/92210. red