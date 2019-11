Es geht um die Ortsmitte Memmelsdorf

Der Gemeinderat tagt am heutigen Mittwoch, 27. November, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Dabei geht es unter anderem um den Erlass einer Sanierungssatzung und förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Ortsmitte Memmelsdorf" sowie die Planung der Freianlagen für die Grünzugverbindung am "Haus für Kinder", Pödeldorfer Straße 20 b in Memmelsdorf, mit Verteilerplatz und Kfz-Stellplätzen. Außerdem stehen Zuschussangelegenheiten auf der Tagesordnung. red