Es geht um die Kommunalwahlen

Eine Sitzung des Gemeinderates von Steinbach am Wald findet am Dienstag, 14. Januar, um 19 Uhr statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Vorstellung des Projektes Gemeindeschwester "Oberer Frankenwald", das Projekt "SmartSpace Oberfranken" des Demographie-Kompetenzzentrums Oberfranken sowie die Kommunalwahlen am Sonntag, 15. März. red