Es geht um die Kirche der Zukunft

Die Pfarrgemeinden St. Otto, Maria Hilf und St. Gangolf, die seit einigen Jahren eine Seelsorgeeinheit bilden, wollen von ihren Mitgliedern wissen, wie sie sich die Kirche der Zukunft vorstellen. Auch mit Blick auf die im Herbst 2019 anstehende Bildung einer noch größeren Seelsorgeeinheit zusammen mit den Gemeinden Heinrich-Kunigund und Anna geht es um Fragen wie: Was wünschen sich die Menschen von ihrer Kirche und vor allem ihrer Gemeinde? Was ist ihnen im Zusammenhang mit ihrem Glauben wichtig?

Zu diesem Zweck hat eine Projektgruppe einen Fragebogen entwickelt, bei dem man nicht nur Vorgegebenes ankreuzen darf, sondern auch Wünsche und Kritik einbringen kann.

Alexander Deller, Vorsitzender des Pfarrgremiuns St. Gangolf und Mitglied des Projektteams, betont in der Mitteilung der Initiatoren: "Es war uns wichtig, dass die Meinung aller Menschen, die in den Pfarreien leben, zählt und nicht nur die der ,Kirchgänger'. Wir wollen wissen, ob unser Gemeindeleben überhaupt noch an den Bedürfnissen der Menschen orientiert ist." Deshalb seien rund 7000 Fragebögen ausgeteilt worden. Zusätzlich kann die Umfrage online unter www.ssb-gom.de oder mobil per QR-Code geöffnet und ausgefüllt werden. Bis 31. März besteht noch die Chance, an der Umfrage teilzunehmen. red