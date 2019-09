Es geht um die Haltung

Neu im "fit für kids"-Programm sind Workshops des Landesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement (LBE) in Bayern, mit denen die Geschwister-Gummi-Stiftung erstmals kooperiert. Hierbei geht es darum, das Engagement von ehrenamtlich Tätigen zu stärken und Haltung zu zeigen. Die Workshops bauen aufeinander auf, können aber auch einzeln besucht werden. Am Samstag, 12. Oktober, von 10 bis 14 Uhr heißt das Motto im Familientreff in der Negeleinstraße "Verschieden, aber gleichwertig". Die Teilnehmer reflektieren, wie ihre Haltung zu den unterschiedlichen sozialen Gruppierungen in der Gesellschaft ist. . Durch die Veranstaltung führt Maria Träger. Anmeldung unter Telefon 09221/9292-0 oder unter fitfuerkids.gummi-stiftung.de. red