Es geht um die Gebühren

Zur Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abwasserbeseitigung Rotmaintal am Donnerstag, 28. November, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Neudrossenfeld wird eingeladen. Beraten werden der Bevorratungsbeschluss zur Kalkulation der Abwasser- und Niederschlagswassergebühren zum 1. Januar 2020 sowie der Verbandshaushalt 2020. Weitere Themen sind die Baumaßnahmen 2020 sowie die Vergabe von Planungsleistungen für Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Ortskern Neudrossenfeld und im Bereich "Am Berg" in Unterwaiz. red