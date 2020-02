Es geht um die Altstadt

Die Leute vom Agenda-Arbeitskreis Stadtentwicklung stellen bewusste Fragen. "Sie sind Hausbesitzer in der Herzogenauracher Altstadt?" oder "Sie haben ein altes Anwesen, eventuell sogar unter Denkmalschutz?" lauten diese. Oder aber: "Sie möchten es energetisch sanieren, umbauen oder erweitern?" beziehungsweise "Sie haben bereits saniert und wollen Ihre Erfahrungen weitergeben?"

Bei der Sanierung älterer Häuser sieht man sich, anders als bei Neubauten von der "Stange", mit vielen Fragen konfrontiert. Für etliche Hausbesitzer ist die Lösung meist, dass man die Entscheidung hinauszögert oder sich zum Verkauf gezwungen sieht.

Das stellt Wolfgang Schoepe vom Agenda-Arbeitskreis Stadtentwicklung fest. Und will deshalb aktiv werden: "Wir möchten, dass man sich über gelungene Projekte austauscht, mit Sanierern vor Ort. Mit dem Ziel, sich für eine Sanierung zu entscheiden und sein Haus fit zu bekommen für viele weitere Jahrzehnte." Daher sind alle Interessierten künftig zum zwanglosen Meinungsaustausch eingeladen. Das erste Treffen findet am Dienstag, 3. März, 19.30 Uhr, im Alten Rathaus (kleiner Saal) statt.

Sanierer berichtet

Der Arbeitskreis versucht, Fachleute zu gewinnen. Themen könnten sein: "Wer hilft bei einer unabhängigen Bestandsaufnahme? Woher bekomme ich finanzielle Unterstützungen und wo muss ich diese beantragen? Wo finde ich geeignete Betriebe für mein Vorhaben und was kostet das alles?" Zum ersten Treffen kommt Michael Kampe. Er wird von der Sanierung seines denkmalgeschützten Hauses in der Hauptstraße 65 berichten und in einem Vortrag mit vielen Bildern, Videos und Informationen aufzeigen, auf was geachtet werden muss und warum er sich gerade für die Sanierung eines unter Denkmalschutz stehenden Hauses entschieden hat. Der Arbeitskreis Stadtentwicklung würde sich über zahlreiche Hausbesitzer, aber auch interessierte Mitbürger,denen die Altstadt am Herzen liegt, freuen. Der Eintritt ist frei. red