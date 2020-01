Es geht um die "Alte Spinnerei"

Um die Machbarkeitsstudie "Kulturzentrum Alte Spinnerei" (Förderantrag und Auftragsvergabe) geht es in der nächsten Sitzung des Mainleuser Marktgemeinderats am Montag, 3. Februar, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Weitere Tagesordnungspunkte sind die Sanierung diverser Pumpstationen, die Kanaluntersuchungen in Veitlahm und Wernstein sowie der Erlass einer Ortsabrundungssatzung für Proß. Außerdem stehen Bauanträge auf der Agenda. red