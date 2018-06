Es geht um den Hl. Wenzeslaus

red



Um den Heiligen Wenzeslaus in Litzendorf geht es beim Vortrag des Kunsthistoriker Marco Bogade anlässlich des 300-jährigen Jubiläums der Pfarrkirche St. Wenzeslaus in Litzendorf. Sie ist ein Werk des berühmten Baumeisters Johann Dientzenhofer . Welche Spuren von ihm in Litzendorf zu finden sind und auf welchem Weg er von Böhmen in das Bistum Bamberg gelangt ist, soll der Vortrag zeigen. Die Ackermann-Gemeinde und der Deutsch-Tschechischer Club laden am Donnerstag, 28. Juni, um 17 Uhr in das Begegnungszentrum, Friedrichstraße 2, ein. Der Eintritt ist frei.