Es geht um den Cranach-Campus

Über das Leerstandsmanagement und City-Management wird am kommenden Montag, 25. November, bei der Sitzung des Stadtrates gesprochen. Außerdem geht es noch um den Solarpark Fischbach, die Dorferneuerungsverfahren in den Ortsteilen, den Lucas-Cranach-Campus Kronach sowie den Umbau des Waterfireturms. Beginn ist um 16 Uhr, im großen Sitzungssaal des Rathauses (1. Stock). Vor Eintritt in die Tagesordnung haben Bürger Kronachs Gelegenheit, an den Bürgermeister und an den Stadtrat Fragen zu stellen. Die Fragestunde ist bis 16.30 Uhr anberaumt. red