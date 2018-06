Es geht um den Bedarf an Kitas

Am Montag, 2. Juli, 16 Uhr, findet eine Sitzung des Stadtrates in der Markthalle des historischen Rathauses statt. Auf der Tagesordnung stehen die Bedarfsplanung der Kindertageseinrichtungen, die Bauleitplanung, die zukünftige Nutzung des Bürgerspital und der Bericht des Veranstalters zum Weihnachtsmarkt 2017. Vor Eintritt in die Tagesordnung haben Bürger Gelegenheit, an den Bürgermeister und an den Stadtrat Fragen zu stellen. Die Fragestunde ist bis 16.30 Uhr begrenzt. red