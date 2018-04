Es geht um das "Wohndorf Neudrossenfeld"

Heute Abend trifft sich der Gemeinderat Neudrossenfeld zu einer Sitzung, die um 19 Uhr beginnt.

Die Tagesordnung: Bauangelegenheiten; Aufstellung eines Vorhaben- und Erschließungsplanes "Wohndorf Neudrossenfeld"; Änderung bzw. Auftstellung eines Vorhaben- und Erschließungplanes "Sondergebiet Reitanlage Hölle"; Aufstellung Bebbauungsplan "Am Jurablick"; Wasserversorgung (Hygienische Ertüchtigung der Wassergewinnungsanlage "Silberquelle"); Antrag der Feuerwehr Neudrossenfeld auf Neubau eines Gerätehauses in Neudrossenfeld; Umgestaltung der Parkplätze des Kindergartens Kunterbunt, Rathausumfeld; Neubau einer Kinderkrippe; Umstellung der Verwaltung im Rathaus (EDV, Server, Outsourcing im Zusammenhang mit den künftigen Anforderung der Datenschutzgrundverordnung); Straßenbeleuchtung; Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Altdrossenfeld; Straßenbeleuchtung für Untergräfenthal; Bekanntgaben; Anfragen. red