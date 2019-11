Es geht um Brandschutz

Am Donnerstag, 14. November, ist um 14.30 Uhr wieder "Treffpunkt" im evangelischen Gemeindehaus in Buchau. Diesmal ist Andrea Pfadenhauer-Wagner zu Gast, sie wird zum Thema "Brandschutz zuhause" sprechen - ein Thema, das für alle wichtig ist. Herzliche Einladung an alle Interessierten. red