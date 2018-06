Es geht um Blutverdünner

red



Der Begriff "Blutverdünner" kann nicht wörtlich genommen werden. Das Blut wird nicht verdünnt, sondern es wird mit Medikamenten versucht, die Blutgerinnung zu hemmen, so dass auf diese Weise der Entstehung von Blutgerinnseln vorgebeugt wird. Dr. Hendrik Bachmann, Chefarzt der Kardiologie der Kliniken des Landkreises Bamberg, wird in seinem kommenden Vortrag auf die unterschiedlichen Möglichkeiten der medikamentösen Behandlung zur "Blutverdünnung" eingehen. Alle Interessierten sind zu dieser Informationsveranstaltung am kommenden Mittwoch, 27. Juni, um 19 Uhr in den Kulturraum Burgebrach , Grasmannsdorferstraße 1, nach Burgebrach eingeladen. Der Eintritt ist frei.