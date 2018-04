Es geht um alles für die Longhorns

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge werden die Regionalliga-Basketballer der TS Herzogenaurach am morgigen Sonntag (16 Uhr) das Spielfeld in der heimischen Gymnasiumhalle betreten.

Weinend deshalb, weil mit dem Spiel gegen den Tabellendritten aus Vilsbiburg eine dramatische, teils spektakuläre Saison zu Ende geht. Die Gründe der Freude sind vielfältiger: Zum einen dürfen sich die Fans auf ein interessantes Spiel freuen. Rein tabellarisch liegt die Favoritenrolle bei den Gästen aus Niederbayern, doch weil die TSH das Hinspiel klar mit 88:74 für sich entschieden hat, rechnet auch sie sich gute Chancen aus.



Auswärts mit Schwächen

Darüber hinaus geht es "für uns um alles, für Vilsbiburg ist die Saison mehr oder weniger vorbei. Das Hinspiel hat uns gezeigt, dass sie uns gut liegen. Wir würden den Klassenerhalt mit Freude vor unserem eigenen Publikum klarmachen", sagt TSH-Trainer Benedikt Aumeier. Individuell seien die Niederbayern den Longhorns überlegen, aber im Mannschaftsverbund könne Herzogenaurach durchaus mithalten. "Die Vilsbiburger gehören auswärts nicht zu den stärksten Teams, und so werden wir ihnen das Leben über 40 Minuten zur Hölle machen. Wir sind hochmotiviert und sind uns der Bedeutung dieses Spiels bewusst."

Da kommt es auch gelegen, dass die Aurachstädter personell aus dem Vollen schöpfen können. Die Stammkräfte sind allesamt einsatzbereit, Patrick Horstmann und Ben Gahlert wollen auch diesmal unter den Körben aufräumen. Dazu wird wohl Unterstützung vom ProA-Kooperationspartner aus Nürnberg kommen, so dass sich die Herzogenauracher Fans auf ein hochklassiges Spiel einstellen dürfen. In der Hinrunde brachten die Loghorns den Gegner mit wechselnden Verteidigungen aus dem Konzept. Auch diesmal haben sie sich einiges einfallen lassen.



Revanche oder Auslaufen

Daher wird die Frage sein, welches Motiv bei den Niederbayern überwiegen wird. Wollen sie sich für die Niederlage im Hinspiel revanchieren oder die Saison locker ausklingen lassen? Beide Szenarien können den Herzogenaurachern gefährlich werden, insbesondere wenn man sich die Einzelspieler der Vilsbiburger ansieht: Da ist allen voran Topscorer Kendall Timmons zu nennen, der vom Flügel aus 16,3 Punkte pro Partie auflegt und regelmäßig spielerische Glanzlichter setzt.

Unterstützung findet er in Joshua Gudemi und Jordan Aboki, die im Verbund gut 30 Punkte pro Spiel verbuchen. Dass kein Vilsbiburger einen höheren Punktedurchschnitt vorweist, liegt daran, dass die Mannschaft ausgeglichen ist: Acht Spieler generieren im Schnitt acht oder mehr Punkte, weshalb mit einem interessanten Duell zu rechnen ist.