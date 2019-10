Es geht rund in Haßfurt

Von Freitag, 18. Oktober, bis Dienstag, 22. Oktober, lädt die Stadt Haßfurt zur Kirchweih ein. Zusammen mit dem "Aktionskreis Haßfurt Aktiv" (Aha) bietet sie ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt.

Die fünf Kirchweihtage gehören zu den größeren Veranstaltungen in der Stadt und sind traditionell ein Anziehungspunkt für die ganze Familie und ein Treffpunkt für alle Generationen. Der Vergnügungspark auf dem Marktplatz lädt am Freitag, 18. Oktober, um 15 Uhr mit "Preisen wie anno dazumal" zu einem Besuch ein. Bis 16 Uhr kostet jede Fahrt in den Karussellen und den Fahrgeschäften nur 99 Cent. Von Samstag bis Dienstag sind alle Stände und Fahrgeschäfte ab 14 Uhr geöffnet, lediglich am Kirchweihsonntag sind sie bereits ab 13 Uhr zugänglich.

Einer der Höhepunkte der Haßfurter Kirchweih ist der verkaufsoffene Kirchweihsonntag am 20. Oktober. Die Geschäfte in der Innenstadt und den Außenbezirken sind von 13 bis 18 Uhr für die Kirchweihbesucher geöffnet. Damit die Besucher entspannt bummeln, einkaufen sowie die Aufführungen genießen können, wird die Obere Hauptstraße für den Verkehr gesperrt. Auch diesmal hat sich der Organisator des verkaufsoffenen Sonntags, Aha-Berater Hachem Farmand, ein besonderes Programm einfallen lassen. So spielen die Augsfelder Musikanten in der Oberen Hauptstraße ab 14 Uhr auf, und die Volkstanzgruppe Nassach will drei Auftritte um 14.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr bieten.

Gegen 15 Uhr und 16 Uhr wird ein Dirndl- und Trachtenwettbewerb abgehalten. Hierfür lädt der Aha die Haßfurter und die Besucher ein, in Trachtenbekleidung zu erscheinen und an dem Wettbewerb teilzunehmen. Auf einem Catwalk in der Oberen Hauptstraße werden die vier schönsten Dirndl und Trachten prämiert. Für das leibliche Wohl wird an allen Tagen gesorgt.