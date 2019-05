Es geht nach Schlesien

In diesem Jahr führt die Exkursion des Forschungskreises Ebrach vom 31. Juli bis 4. August nach Breslau und zu den Zisterzienserabteien in Schlesien. Auf der Hinfahrt werden die Teilnehmer die Abtei Marienstern besichtigen. Am zweiten Tag geht es nach Heinrichau, Grüssau und zur Friedenskirche in Schweidnitz. Der dritte Tag wird Breslau gewidmet inklusive einer kleinen Schifffahrt auf der Oder. Trebnitz mit dem Grab der hl. Hedwig und Leubus ist das Ziel am vierten Tag. Auf der Heimreise statten die Teilnehmer noch der Zisterzienserinnenabtei Marienthal einen Besuch ab. Näheres bei Geschäftsführer Georg Weierich, Tel. 09553/594. red