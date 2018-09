Es geht nach Maria Limbach

Das Pilgerteam vom Pfarrgemeinderat Trossenfurt, Tretzendorf, Hummelmarter weist auf die Wallfahrt nach Maria Limbach hin am Sonntag, 9. September. Die Wallfahrt geht auf ein Versprechen der Bevölkerung aus Trossenfurt, Tretzendorf und Hummelmarter von 1945 zurück das lautete: "Wenn wir mit heiler Haut aus diesem Krieg davon kommen, so versprechen wir der Muttergottes von Limbach zum Dank eine Wallfahrt, die 100 Jahre lang gemacht werden soll." Und nun machen die Gläubigen sich erneut auf den Weg. Treffpunkt ist in der Kirche um 6.30 Uhr; nach dem Segen geht es nach Limbach. Der Gottesdienst beginnt dort um 9 Uhr. Das Verpflegungsteam in der Pilgerhalle deckt den Tisch für die Oberauracher, denen es auch wichtig ist, die Gemeinschaft zu pflegen. Für die Gläubigen, die nicht so gut zu Fuß sind, wird ein Bus eingesetzt, der um 8.30 Uhr in Trossenfurt startet und um 11.30 Uhr von Limbach aus zurück fährt. Die Fußpilger können ebenfalls mit zurückfahren. Interessenten tragen sich in die Liste in der Trossenfurter Kirche ein. Heuer steht die Wallfahrt unter dem Thema "Glauben leben". Sie wird von der örtlichen Feuerwehr begleitet, die Trachtenkapelle übernimmt die musikalische Gestaltung. red