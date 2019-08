Im Rahmen der Reihe "Oh! Wie schön ist Münnerstadt" lädt die Stadt am Donnerstag, 8. August, wieder zu einer Besichtigungstour ein. Dieses Mal führt der Spaziergang durch den Stadtteil Brünn. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr an der Brünner Kirche. sek