Hofheim i. UFr. vor 13 Stunden

unterhaltung

Es geht erneut um den Elli-Cup am Ellertshäuser See

Der Gaudiwettkampf am Ellertshäuser See geht in die sechste Runde. Am Freitag, 27. Juli, findet ab 11 Uhr der Elli-Cup am Nordstrand des Ellertshäuser Sees bei Hofheim statt. Darauf weist der Tourismu...