Es geht auch um Fällung von Bäumen

Am Dienstag findet um 18 Uhr im Rathaus eine Sitzung des Bauausschusses statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Sicherungsmaßnahmen an Böschungen und am Geh- und Radweg im Bereich der Königsberger Straße sowie ein Antrag auf Anbringung eines Verkehrsspiegels beim Anwesen Kremitzer Straße 21. Weiterhin liegen dem Gremium Anträge auf Baumfällungen auf dem Hortgelände in Lanzendorf, am Bahnhof in Himmelkron, im Bereich des Anwesens Hauptstraße 2 in Gössenreuth sowie auf dem Gelände der Schule in Himmelkron vor. red