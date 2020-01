Im Weisendorfer Gemeinderat scheint die Stimmung derzeit nicht ganz so gut zu sein. Ob das mit den bevorstehenden Kommunalwahlen zu tun hat oder nicht, sei dahingestellt.Fakt ist, dass es in der letzten Finanzausschusssitzung offenbar zu einer verbalen Entgleisung der Grünen-Gemeinderätin C...