Es gab fast nichts, was es nicht gab

Schon am frühen Vormittag herrschte auf dem Flohmarkt in Witzmannsberg dichtes Gedränge an den rund 60 Ständen, die in der Dorfmitte aufgebaut waren. Dort wurde so allerlei über Tonbandkassetten aus früher Zeit und Kleidung bis hin zum Golfschlägerset angeboten. Mit dicken Jacken oder eingehüllt in Decken warteten die privaten Händler, die nicht nur aus Coburg, sondern auch aus Bamberg und Kulmbach kamen, auf ihre Kunden, mit denen sie kräftig handelten. Bereits zum 16. Mal habe die Feuerwehr Witzmannsberg den Flohmarkt organisiert, berichtete der Vorsitzende Karl-Heinz Müller. Weiterhin wird die Wehr in diesem Jahr ihren 150. Geburtstag feiern, und zwar vom 27. bis 28. Juli. mst