Es finden zwei Versammlungen statt

Es finden am Montag, 6. Januar, im "Scheffel-Gasthof" in Gößweinstein zwei Aufstellungsversammlungen statt, nicht wie am Montag, 30. Dezember, auf der Seite 14 gemeldet, nur eine Versammlung. Um 19 Uhr laden die Freien Wähler (FW) und um 20 Uhr die Bürgervereinigung Marktgemeinde Gößweinstein (BMG) zur Versammlung anlässlich der Aufstellung der Bewerber für die Wahl des Marktgemeinderates Gößweinstein am 15. März ein. red