"... es Duodla droung me naus"

Kronach — Im heimatkundlichen Jahrbuch von 2015 (Band 27) des Landkreises Kronach heißt es: "Wenn in Dörfles, Knellendorf und Ziegelerden alljährlich "der Tod ausgetragen wird", dann wird bei der Ausübung dieses Brauches kein ausdrücklicher Bezug zur christlichen Auferstehungsbotschaft hergestellt. Dennoch besteht zwischen beiden ein tieferer Sinnzusammenhang.

Beim "Todaustragen" wird von Reime aufsagenden Kindern eine den Tod darstellende Strohpuppe im Dorf umher und zum Dorf hinausgetragen und dann verbrannt oder ins Wasser geworfen, wofür die Kinder später mit Heischeversen um eine Belohnung bitten.

Das "Todaustragen" mit seinen unterschiedlichen Ausprägungen wird bisweilen mit den Pestepidemien des 17. Jahrhunderts und mit dem Austreiben des Winters in Verbindung ge-bracht. Recht sinnvoll erscheint in dieser vorösterlichen Zeit allerdings der Zusammenhang zwischen Kirche und Brauchtum: Das Todaustragen soll ein Vorgeschmack auf die österliche Auferstehungsfreude und eine Vorankündigung des Ostersieges über den Tod sein.

Unter dieser Prämisse beginnt die Zeitreise in das ein klein wenig abseits vom Lärm der Welt auf einem Bergrücken zwischen dem heutigen Stausee Mauthaus und der Großen Leitsch liegende Frankenwalddörflein Nurn, jenem froh gestimmten und gern zum Feiern aufgelegten Ortsteil der Marktgemeinde Steinwiesen, in dem vor genau einhundert Jahren das letzte Todaustragen stattgefunden hat. Die allerletzten "Ureinwohner" können noch vom Hörensagen davon erzählen und es soll dabei immer lustig zugegangen sein, sagen sie. Bühne frei also für die letzten "Nüene Duodlanausdrouche", Gott hab' sie selig!

Am Samstag vor dem Fastensonntag "Lätare" ist es in dem Ort mit der beschaulichen Ruhe vorbei und lautstarkes Gezeter und Mordio erschallt von allen Plätzen und aus allen Gassen: "Rolla, Paar Rolla! Gebt Lumpen zum Todla! Wollt ihr uns kanna Lumpen geben, sollt ihr es anner Joahr nimmer derleben. Gebt Lumpen zum Todla!"

Strohmann wird kostümiert

Die Heischenden bitten nicht umsonst. Es sind die vielen Beichtkinder, die heuer zum ersten Mal zur heiligen Kommunion gehen dürfen. An alten, abgetragenen Kleidungsstücken fehlt es in keinem Bauernhaus und so wird ein Strohmann von den Buben des Dorfes zusammengeschustert und kostümiert. Damit er auch recht martialisch aussieht, bekommt er einen Blechkübel auf den Kopf gesetzt und eine rostige Sense in den Arm gedrückt. Eine Tabakspfeife darf nicht fehlen. Die Erstellung eines männlichen "Todes" erfolgt nur, wenn die zuletzt ver-storbene Person männlich war. Gehört der Letztverstorbene dem weiblichen Geschlecht an, so haben die gleichaltrigen Mädchen das Recht, eine Strohfrau, die sogenannte Tödin, zusam-menzuflicken. Sie bekommt als besondere Zierde eine alte Flügelhaube verpasst. Das Zere-moniell ist das gleiche wie bei den Buben, nur geht es etwas schneller vor sich und unter noch lauterem "Geschnatter" - fast wie im richtigen Leben.

"Kitz, Katz, Maus, den Tod (die Tödin) trang mer naus", schreit die ganze "Bande", wenn am Sonntagmittag das Zwölfuhrläuten beendet ist. Die Verbannung des "Todes" führt dann hinaus zur Ködel- bzw. Mautbrücke. Man benutzt aber nicht die öffentlichen Wege, sondern die Strohpuppen müssen es sich gefallen lassen, querfeldein über Wiesen und Felder geschleift zu werden. Je übler sie zugerichtet sind, desto größer ist die Freude und das Gekreische. An der Brücke wird dann der Tod oder die Tödin über das Geländer hinweg in die Nurner Ködel geschmissen, die der rauschende Bach mit der Frühjahrsschneeschmelze fortschwemmt. Mit Singsang geht es nun wieder in Richtung Ortschaft: "Kitz, Katz, Maus! Der Tod, der ist jetzt draus! Hätt mer den Tod nije nausgedroung, müsst me die Nüene schon lang begroum".

Und je näher man dem Dorf kommt, desto zweckmäßiger wird der Gesang: "Der Totensonntag is kumma, drei Veichela ham mer schon gfunna, dabei worn auch drei Röslein rot, Gott schütze uns vor jähem Tod. Mir haben na nausgedroung bis über das Gelänner, der liebe Gott, der schütze euch, ihr braven Nüene Männer. Mir haben den Dued jetzt nausgedroung bis über alla Weiher, der liebe Gott, der schütze euch, ihr braven Nüene Weibe".

Auf dem Nachhauseweg beginnt natürlich gleich das Heischen des Lohnes. Es fängt beim Mauthaus an, geht dann zum weiter unten gelegenen Forsthaus Rieblich und erstreckt sich daheim angekommen durch das ganze Dorf, in dem kein Haushalt vor den Anklopfern ver-schont bleibt. Dafür wird vor jedem Anwesen gesungen oder gebetet, wie es den Leuten gerade recht ist.

Geld und Essbares als Dank

Als Dank gibt es reichlich Geldspenden und Naturalien wie Eier, Butter, Speck, Schmalz, Mehl, Salz und Brezen. In einem vorher bestimmten Haus werden die Eier gebacken, der Speck und die übrigen Fressalien auch gleich "verputzt". Dazu gesellen sich die vorjährigen "Beichter", die schon dafür sorgen, dass nichts umkommt.

Auch in anderen Orten

Der Brauch vom "Duodlanausdroung" wird nicht überall an Lätare ("freue dich"), sondern in einigen Ortschaften erst eine Woche später an Judika ("richte mich") gepflegt, wie es in Ziegelerden heute noch so üblich ist. Die Zeremonie des Todaustragens soll es auch im "Ziegelanger Viertel" in Kronach, in Küps, Oberlangenstadt, Neuses, Friesen, Steinberg, Eibenberg, Tiefenbach, Wolfersgrün und Neuengrün gegeben haben.

Das Todaustragen und die Verbrennung des Todes könnten eine Brücke gewesen sein zum Oster- oder Judasfeuer, das sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen lässt. Schon seit dem 12. Jahrhundert haben sich Handlungen wie die Segnung des Feuers und das Entzünden der Os-terkerze entwickelt. Das Licht der Kerze und des Feuers versinnbildlicht den auferstandenen Jesus Christus als das Licht der Welt.