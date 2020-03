Es droht die Abschiebung d

Das Eichendorff-Gymnasium kämpft gegen die akut drohende Abschiebung einer bestens integrierten Schülerin. Fatima und ihr Bruder Farid (Gangolfschule) sollen samt ihrer Familie abgeschoben werden. Die beiden Schulen haben nun eine gemeinsame Petition (Link siehe unten) gestartet, um die Abschiebung zu verhindern.

Darin heißt es: "Eine Familie aus der Bergkarabach-Region in Aserbaidschan steht kurz davor, abgeschoben zu werden und somit nach Aserbaidschan in eine ungewisse Zukunft zurückkehren zu müssen. Die Familie ist seit über vier Jahren in Deutschland und sehr gut integriert. Die elfjährige Fatima besucht das Eichendorff-Gymnasium in Bamberg und ihr 10 Jahre alter Bruder Farid geht in die 4. Klasse der Gangolfschule. Die Kinder fühlen sich sehr wohl in Bamberg und haben hier enge Freunde gefunden (...) Die Eltern sind aus Aserbaidschan geflohen, um in Sicherheit leben zu können und eine dringend notwendige sachgerechte medizinische Versorgung zu bekommen. Farid leidet an Skoliose und ist in Deutschland in Behandlung. Die Mutter Latifa hat aufgrund einer Echinokokkose eine schwer geschädigte Leber und wurde vor kurzem in Deutschland operiert. Dringend notwendige Medikamente zur weiteren Therapie sind allerdings in Aserbaidschan kaum und dann nur zu horrenden Preisen zu bekommen, die sich die Familie nicht leisten kann. Die Abschiebung dieser Familie muss unbedingt verhindert werden. Helfen Sie uns dabei!"

Wer die Petition unterzeichnen will, loggt sich unter www.change.org (Stichwort Immigranten) im Internet ein. red