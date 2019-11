Es den Einbrechern schwermachen

Gerade hat die dunkle Jahreszeit begonnen, für viele eine besinnliche, ruhige Zeit. Leider jedoch nicht für jeden. Immer wieder kommt es in den Wintermonaten zu Einbrüchen. Denn entgegen der landläufigen Meinung, dass Einbrüche vor allem nachts stattfinden, findet eine nicht unerhebliche Zahl der Taten zur Tageszeit oder in der Dämmerung statt, weiß man auch bei der Kriminalpolizei-Inspektion Bamberg.

Tageswohnungseinbrüche ereignen sich mehrheitlich in Großstädten, jedoch auch bei uns in Bamberg kommt es immer wieder zu Einbrüchen, welche neben einem hohen Sachschaden auch zu einer Verängstigung der Bewohner führen. Eingebrochen wird zumeist über leicht erreichbare Fenster und Wohnungs- beziehungsweise Terrassentüren, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Aufgrund des richtigen Verhaltens und durch den Einbau von effizienter Sicherungstechnik, konnten in den letzten Jahren sehr viele Einbrüche verhindert werden, beziehungsweise blieb es bei Versuchen.

Die Polizei-Inspektion Bamberg-Stadt rät: 1. Wenn Sie Ihr Haus verlassen, auch nur für kurze Zeit, schließen Sie unbedingt Ihre Haustüre ab (nicht nur zuziehen)! 2. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren, denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. 3. Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. 4. Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. 5. Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück! 6. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei! 7. Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum Beispiel in sozialen Medien oder auf dem Anrufbeantworter beziehungsweise Ihrer Mailbox. 8. Katalogisieren Sie Ihre Wertgegenstände. Das kann dabei helfen, sie nach einem Diebstahl wieder zu finden. Empfehlenswert ist es hierbei, ein Foto von besonderen Stücken zu fertigen.

Zusätzlich empfiehlt die Bamberger Polizei die mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit biete zum Beispiel eine Einbruch- und Überfallmeldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen. red