Es darf getrödelt werden

Der nächste Flohmarkt der Hammelburger Karnevalsgesellschaft findet am Samstag, 7. Juli, auf dem Viehmarkt statt. Dieser besondere Flohmarkt findet zum ersten Mal zusammen mit dem Hammelburger Altstadtflohmarkt statt. Hier öffnen über 20 Höfe in der Altstadt ihre Tore für die Besucher. Platzzuteilung und Aufbau auf dem Viehmarkt ist ab 7 Uhr. Plätze können bis Donnerstag, 5. Juli, unter Tel.: 0171/107 92 91 (ab 18.30 Uhr) oder per E-Mail an flohmarkt@hakage.de reserviert werden. Es werden auch Anmeldungen für den Flohmarkt am 4. August angenommen.