Marktleugast vor 17 Stunden

Einbruch

Es blieb beim Versuch

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch versucht, die Seiteneingangstür des Netto-Marktes in der Kulmbacher Straße in Marktleugast aufzuhebeln. Allerdings mussten der oder die Täter unverrichteter ...