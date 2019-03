Es blieb bei Blechschaden

Glücklicherweise nur Blechschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend gegen 20.30 Uh, ereignete. An der Kreuzung der Autobahnausfahrt A 3 zur Staatsstraße 2261 übersah eine 69-jährige Autofahrerin den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Kleintransporter eines 49-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der nicht mehr fahrbereite Toyota Yaris der 69-Jährigen musste abgeschleppt werden.