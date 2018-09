Erziehung in anderen Kulturen

Im Rahmen der diesjährigen interkulturellen Woche findet am Freitag, 28. September, um 9.30 Uhr im Familientreff der Geschwister-Gummi-Stiftung, Negeleinstraße 5 in Kulmbach eine Gesprächsrunde über die Erziehung in türkischen, syrischen, irakischen und deutschen Familien statt. Unter dem Titel "Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf" geht es in dieser Gesprächsrunde um Erziehung (Inhalte, Methode, etc.) in unterschiedlichen Ländern und Kulturkreisen. Darüber hinaus soll die Veranstaltung Raum schaffen sowie Zeit und Möglichkeiten zum gegenseitigen Kennenlernen und Austausch bieten. Ganz getreu dem Motto der Interkulturellen Woche: "Vielfalt verbindet." Die Gesprächsrunde ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht notwendig. red