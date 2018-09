Erzieherin mit Leib und Seele

Ihr 25-jähriges Dienstjubiläum feierte in der Kita Poppenlauer Ramona Müller. Bürgermeister Matthias Klement dankte der Jubilarin für ihr Engagement zum Wohle der Kinder.

Klement skizzierte den Lebenslauf der Erzieherin, die ab 2007 Leiterin des katholischen Kindergartens in Poppenlauer war. Seit der Zusammenführung Kinderbetreuungseinrichtungen in Poppenlauer zur gemeindlichen Kita "Lauerland" im Jahr 2013 ist sie als stellvertretende Leiterin tätig. Die Zusammenführung der Kindergärten habe sie maßgeblich mit begleitet, betonte Klement in seiner Laudatio. red