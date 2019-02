Erziehen ohne zu schimpfen

Die evang.-luth. Kirche in Bayern, Amt für Gemeindedienst, bietet in Kooperation mit dem Institut für Erziehungskompetenz Elternkurse in Bamberg an. Das Training vermittelt Erfahrungen durch gezieltes Üben der Eltern-Kind-Gespräche und gibt Eltern darüber hinaus Gelegenheit, neue Sicherheit und Gelassenheit in der Erziehung zu gewinnen und die Erziehungsziele zu reflektieren. Bei Bedarf folgt ein Aufbaukurs. Geleitet wird der Kurs von den zertifizierten Trainern Anne Kühlein und Gerhard Mall. Der vierteilige Kurs findet jeweils dienstags statt und startet am 5. Februar um 19 Uhr in den Räumen der EFG Bamberg, Hallstadter Straße 45. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine frühzeitige Anmeldung erforderlich. Weitere Infos unter der Rufnummer 0174/4529326 oder www.kompetenztraining-bamberg.de. red