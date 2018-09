Erziehen ohne zu schimpfen

Kinder erziehen ohne Schimpfen und Schreien, geht das? Liebe, Geduld und Grenzen werden gelegentlich ganz schön auf die Probe gestellt. Das Elterntraining "Familien-Team" bietet hier praktische Unterstützung. In den Kursen bekommen Eltern das passende Handwerkszeug und werden für die Herausforderungen des Familienalltags gestärkt. Der nächste, vierteilige Grundkurs unter der Leitung von Gerhard Mall und Anne Kühlein findet am 18., 25. September, 2. und 9. Oktober, jeweils von 19 bis 21.30 Uhr in der EFG Bamberg, Hallstadter Straße 45, statt. Das Programm wurde an der Universität München entwickelt und wissenschaftlich begleitet. Nähere Infos unter gibt es unter Telefon 0174/4529326 oder www.kompetenztraining-bamberg.de. red