Im Pfarrheim Elfershausen findet ab Mittwoch, 9. Oktober, ein Kurs mit dem Titel "Kess erziehen - Weniger Stress, mehr Freude" für Eltern von Kindern im Alter von drei bis elf Jahren statt. An fünf Abenden geht es darum, mit Hilfe von Impulsen, Übungen und Erfahrungsaustausch Fertigkeiten und Kompetenzen im Bereich Erziehung zu vertiefen und zu erweitern. Weitere Kursabende sind mittwochs am 16. und 23. Oktober und am 6. und 13. November. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. sek