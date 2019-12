Erzbistum sucht Gastfamilien in Bamberg

Jedes Jahr kommen im Herbst zwei junge Menschen aus Senegal ins Erzbistum Bamberg, die einen einjährigen Bundesfreiwilligendienst in einer sozialen Einrichtung leisten. Durch den gegenseitigen, jeweils einjährigen Freiwilligen-Austausch zwischen dem Bistum Thies und dem Erzbistum Bamberg von jungen Menschen werden Erfahrungen über die jeweils andere Kultur und den Alltag ermöglicht und ein Schritt zur Völkerverständigung beigetragen.

Die senegalesischen Freiwilligen sind zwischen 18 und 28 Jahren alt, haben ein halbes Jahr Deutschunterricht erhalten und werden nach ihrer Ankunft zuerst einen dreiwöchigen Sprach- und Integrationskurs in Bamberg besuchen, bevor sie ihre Arbeit in einer sozialen Einrichtung beginnen. Auch während des Jahres werden sie durch Deutschunterricht und einem Tutor unterstützt.

Keine "Luxussuite" erwartet

Damit auch ab September 2020 wieder zwei Freiwillige begrüßt werden können, sucht das Erzbistum ein bis zwei Familien, Paare oder Einzelpersonen, die für sechs oder zwölf Monate einen Gast aufnehmen möchten. Dabei wird keine "Luxussuite" und Rundumversorgung erwartet, sondern ein einfaches eigenes Zimmer und die Möglichkeit, sich über den Kontakt zu den Gastgebern ein bisschen "zu Hause" fühlen zu können. Wenn es Kinder oder junge Leute in der Gastfamilie gibt, ist das sehr schön, aber keinesfalls Voraussetzung.

Die Erzdiözese zahlt eine monatliche Aufwandspauschale und gibt unter anderem Unterstützung durch Beratung. Interessenten wenden sich bis 6.Januar 2020 an die E-Mail-Adresse weltwaerts@eja-bamberg.de oder an Telefon 0951/868840 (Anrufbeantworter wird auch in den Weihnachtsferien abgehört). red