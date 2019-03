Erzbischof überrascht die Rothenkirchener als Gastpriester

Erzbischof Ludwig Schick (rechts) zelebrierte überraschend als Gastpriester in Vertretung von Pater Helmut Haagen den Sonntagsgottesdienst in der St. Bartholomäus-Kirche in Rothenkirchen. Ihm dankten mit herzlichen Worten, vorne von links Joachim Bienert (Kirchenrat und Kommunionhelfer) sowie Kirchenpfleger Mathias Beetz. Foto: K.- H. Hofmann