Erzbischof spendet Segen

36 Jungen und Mädchen spendete Erzbischof Ludwig Schick in der Wallfahrtsbasilika Marienweiher das heilige Sakrament der Firmung. Die Frage, wer oder was der Heilige Geist sei, könne er einfach erklären, so der Geistliche. "So wie Jesus uns vorgelebt hat, wie man leben soll, ist auch das Wesen des Heiligen Geistes. Wer diesen guten Geist in sich hat, der stellt keinem anderen ein Bein und zeigt Respekt gegenüber den Mitmenschen."

Mit Pfarrer Pater Adrian und Kaplan Pater Silvester an der Seite spendete der Erzbischof dann die Firmung und segnete die Jugendlichen. Zwei Firmlinge dankten Schick mit einem Blumenstrauß.

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Oswald Purucker hatte Schick zu Beginn des Festgottesdienstes willkommen geheißen und ihm für die große Verbundenheit zur Basilika gedankt.

Nach dem Gottesdienst fand auf dem Kirchenvorplatz ein kleiner Stehempfang statt. op