Erzbischof spendet Sakrament

27 Mädchen und Jungen der katholischen Pfarrgemeinde Altenkunstadt spendete Erzbischof Ludwig Schick die Firmung. Er sagte, wie wichtig es sei, dass Menschen Freunde haben und zeigte den jungen Christen auf, dass es gut tue, eine geistige Verwandtschaft mit Gott zu haben.Einen Willkommensgruß richteten Pater Kosma Rejmer und Bürgermeister Robert Hümmer zu Beginn des festlichen Gottesdienstes an Erzbischof Schick. Beide freuten sich, dass er zur Firmung in die katholische Pfarrkirche Mariä Geburt gekommen war. Nachdem die Firmlinge Fürbitten gesprochen hatten, wandte sich Erzbischof Ludwig Schick den jungen Mitchristen zu und nannte den Heiligen Geist Gottes als das schönste Geschenk, das alle an diesem Tage empfangen dürften. Sein Anliegen ist es auch, allen jungen Mitchristen Mut und Vertrauen zu spenden und sie auf dem rechten Weg zu geleiten. Erzbischof Schick ermutigte dabei die Firmlinge, nach Gottes Geboten zu leben und zu handeln, ihn sich zum Freund zu machen und gleichzeitig den Heiligen Geist aufzunehmen. Dabei sollten alle den Firmgottesdienst nicht als einen "Abschiedsgottesdienst" in ihrem Leben empfinden, sondern die Verbindungen zur Kirche und damit Gott lebendig halten.Nachdem die Tauferneuerung erfolgt war, zeichnete Erzbischof Ludwig Schick jedem der Firmlinge ein Kreuz auf die Stirn und sprach die prägenden Worte: "Seid besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist."