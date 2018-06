Erzbischof spendet Sakrament der Firmung

red



Am Freitag, 29. Juni, spendet Erzbischof Ludwig Schick um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael, Marktzeuln 22, Jugendlichen aus den Pfarreien Marktzeuln, Hochstadt und Schwürbitz das Sakrament der heiligen Firmung. Dazu sind neben den Angehörigen auch alle Pfarrmitglieder willkommen. Anschließend besteht bei einem Empfang am Jugendheim Gelegenheit zur Begegnung mit dem Erzbischof. Am Sonntag, 1. Juli, geht die Wallfahrt der Pfarrei Marktzeuln nach Vierzehnheiligen. Start dazu ist um 5 Uhr am Apothekenplatz, das Wallfahrtsamt in der Basilika Vierzehnheiligen beginnt um 9 Uhr. Wie alljährlich, so hat Hubert Gehrlich auch in diesem Jahr besinnliche Texte und Gebete für den Weg vorbereitet. Die Pfarrei lädt zur Wallfahrt ein.