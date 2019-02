Erzbischof Schick würdigt die Renovierung von St. Georg

Mit einem feierlichen Pontifikalamt würdigte Bambergs Erzbischof Ludwig Schick am Freitagabend die gelungene Kirchenrenovierung der Stadtpfarrkirche St. Georg.

Dekan Kilian Kemmer, Pfarrvikar Dominik Syga und Krankenhausseelsorger Diakon Georg Paszek geleiteten den Bischof mit den Ministranten durch die gut besetzte Kirche zum Altar. Aus dem Höchstadter Organistenteam spielte der Jüngste, der 13-jährige Henning Schwarz, das generalsanierte Instrument von St. Georg mehr als versiert. In ihrer Begrüßung dankten Karola dos Reis Goncalves und Jutta Paulini vom Pfarrgemeinderat dem Erzbischof für sein Kommen.

Am Vortag absolvierte Ludwig Schick bereits ein straffes Besuchsprogramm in Höchstadt, unter anderem - wie berichtet - an der Don Bosco Schule, der Berufsschule und der Fachakademie. Kirchenbesichtigung und Gottesdienst standen auf dem Plan des zweiten Besuchstages. In seiner Predigt bekundete Erzbischof Schick Anerkennung und Respekt für das gelungene Werk. Mit gottesdienstlichem Leben die Stadtpfarrkirche zu erfüllen, sei genauso wichtig, wie die Botschaft des christlichen Glaubens in den Alltag der Gottesdienstbesucher hineinzutragen, so Schick. Die Anbetung der Eucharistie bedeute "die Entfaltung wie die Einfaltung" des Glaubens, meinte der Bischof. Im persönlichen Gebet einer christlichen Gemeinde entfalte sich der Glaube. "Es bringt sich aber auch alles mit ein, was die Herzen der Menschen bewegt".

Nach dem Gottesdienst verweilte der Erzbischof noch eine Stunde mit der Gemeinde zur stillen Anbetung des Allerheiligsten in der Georgskirche.

Die Stadtpfarrkirche und die Weise-Orgel wurden für 1,7 Millionen Euro saniert. 65 Prozent der Baukosten trug das Erzbistum Bamberg. Für den Eigenanteil brachte die Höchstadter Kirchenverwaltung aus Spenden und Zuwendungen 300 000 Euro ein. Den gleichen Betrag spendeten die Gemeindemitglieder 2018 aus aktuellem Anlass der Sanierung.

Wichtig bleibt es den Verantwortlichen in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass die Pfarrei im vergangenen Jahr daneben auch 180 000 Euro an Spenden zu Gunsten der kirchlichen Hilfswerke weiterleiten konnte. LM